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財布形···三つ折りカラー···ブラック素材···本革国内正規品20年程前に国内正規店で購入し、10年程使用し、自宅保管していました。全体的にほつれや傷みがあるので、修復が必要だと思います。5000円程で専門業者さんで修復してもらえるそうです。チャックも開閉はしますがかたいです。チェーンに引っ掛ける用の輪っかの部分も4000円程で正規店で購入しました。宜しくお願い致します。