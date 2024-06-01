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ポールスミス財布
商品番号 X32540632522
商品名

ポールスミス財布
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 9,999 円
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商品詳細

財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革新品未使用品ですが、開封して箱は捨ててしまいました。2年ほど前に購入し、それから一度も使用していません。値下げ交渉もお待ちしてます。
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