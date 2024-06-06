Paul Smith ポールスミス メンズ ネクタイ イエロー 黄色　英国

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商品詳細
PaulSmithポールスミスMENTIE6cmNARROWSTRP黄色×白(シルバー？)のストライプシルク100%イタリア製定価£100(約18000円)2023年8月にイギリスで購入致しました。おそらく日本未発売の商品かと思います。プレゼントにもおすすめです。即購入可能です。値下げは致しませんので早い者勝ちでお願いします^_^柄・デザイン···ストライプカラー···イエロー
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