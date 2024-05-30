日本未発売 パタゴニア Patagonia サンタモニカ店限定メッシュキャップ ...

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パタゴニア、サンタモニカ店限定モデルです。購入後、自宅にて保管していました。新品、未使用です！ブランド：patagoniaモデル：PATCHTRUCKERHAT-SANTAMONICAサイズ：フリー（サイズ調節可）カラー：ネイビー/レッド素材：オーガニックコットン１００％メッシュ部分ポリエステル１００％サイズ調節可能です。形···ベースボールなるべくコンパクトにして発送します事をご了承下さい。