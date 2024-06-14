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パーフェクトブルー Perfect blue Tシャツ AKIRA
商品番号 I50927694432
商品名

パーフェクトブルー Perfect blue Tシャツ AKIRA
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 5,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パプリカで有名な今敏監督の初監督作品パーフェクトブルーperfectblueperfectblueの当時の公式グッズです。新品未使用のデッドストックとなっています。近年のアニメTの高騰などもありこの商品も今後値上がりしていくと予想されます。身幅52肩幅44.6着丈60袖丈18WeberAKIRA攻殻機動隊　セーラームーン　電影少女　うる星やつらもののけ姫　鉄腕アトム　バナナフィッシュ千年女優ブラックジャック　銀河鉄道999narutoきまぐれオレンジロード　らんま1/2エヴァンゲリオンhookupsplastikcospaアニメtシャツ　ときめきメモリアル　パプリカ君の名は新海誠ジブリアニメT古着アニメヴィンテージビンテージデッドストックTshirtTシャツ古着江口寿史大友克洋アニメTシャツ　supremeジブリ　アニメT古着　エヴァ　tシャツ
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