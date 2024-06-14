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カルティエ　レザー ベルト　ダークブラウン　メンズ
商品番号 G77928092048
商品名

カルティエ　レザー ベルト　ダークブラウン　メンズ
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 9,881 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○商品名Cartierカルティエ　レザーベルト　ダークブラウン　メンズ○カラーダークブラウン○サイズ(約)全長(金具含)102.5cm最短81cm〜最長91cm幅2.9cmバックル縦4.1cm横6.8cm○状態多少のスレやキズ等の使用感はございますが、綺麗な状態です♪大手ブランド専門買取店で購入した、真贋チェック済みの正規品です。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。お気軽にお問い合わせ下さい。管理番号O-2
http://narcologia.ru/goods/marshal147880.html
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