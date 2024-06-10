NEW ERA ロサンゼルス LAKERS スナップバック

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商品詳細
カラー...ブルー形...ベースボールNEWERAロサンゼルスLAKERSのスナップバックになります。美品ですが自宅保管ですのでその点理解出来た方のみ購入をご検討下さい。あまり見かけないデザインかと思いますのでファンの方いかがですか？クレーム、返品、返金についてはお受け出来ませんのでご了承願います。#ニューエラ#NEWERA#スナップバック#ロサンゼルス#LAKERS#レイカーズ#Losangele
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