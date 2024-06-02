Our Legacy 2CMベルト　80センチ

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商品詳細
OURLEGACYBELT2CMBLACKLEATHER（アワーレガシーベルト2cmブラックレザー）80サイズです。正規取扱い店購入品colorブラック⭐︎状態⭐︎2〜3回ほど着用しております。あくまで古着ですのでご理解のある方のみご購入お願いします。※写真にはタグが写ってますが、誤って捨ててしまいましたのでタグはございません。申し訳ありませんがご了承下さい。画像のモーガンさんのようにあえてサイズアップしていただき、ベルトホールを開けて長めに足らすスタイリングもお薦めです。#アメカジ#モード#アワーレガシーベルト#ours#モーガン蔵人
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