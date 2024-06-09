新品ルイヴィトン LOUIS VUITTON ベルト

ご閲覧いただきありがとうございます！商品状態：新品未使用長さ：全長105cm幅：4cm付属品：保存袋、箱購入時期：2023年６月素材：モノグラム・キャンバス、カーフレザー（皮革の種類：牛革）光沢のあるダークルテニウム仕上げの金具アイコニックなLVイニシャルバックルルイ・ヴィトンのモノグラム・エクリプスキャンバスに、深みのあるルテニウム仕上げのLVロゴをバックルにあしらった「ベルト・LVイニシャル40MMリバーシブル」。リバーシブルで楽しめるベルトは、メゾンのレザーグッズやシューズとの相性も抜群です。☆複数購入すれば、値下げする事ができます！☆他にも色々商品を出品しておりますので、ホームページからご覧ください！送料無料！安心メルカリ便！コメントなし、即購入OK！



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