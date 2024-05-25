未使用品 BOTTEGA VENETA コンパクトウォレット 483

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#送料無料でお得にお買い物！#ボッテガ・ヴェネタのお財布特集！#コンパクトウォレット集めてみました！#ブラック大好き！管理番号：483ブランド名：ボッテガ・ヴェネタランク：Sカラー：ブラック素 材：ラムスキンサイズ：Ｗ10cm・Ｈ9cm・Ｄ2.5cm ------------------札×1小銭×1カード×6その他×1------------------ボッテガ・ヴェネタ正規品のコンパクトウォレットです。未使用品・冊子・保存袋・箱付きです。ダメージ等の無い極めて綺麗な状態です。総イントレチャートの三つ折り財布です。☆ご覧いただきありがとうございます☆他フリマアプリなどにも出品しておりますので、突然出品を取り消すことがございます。☆箱等の付属品につきまして説明文にはない多少のダメージがある場合がございます。☆新品未使用品極美品など状態の良いアイテムを日々出品中です！お気軽にコメントください。■古物商許可証■神奈川県公安委員会第452530008366号★商品の購入情報詳細★一般社団法人 日本流通自主管理協会（AACD）加盟店古物商市場・エコリングオークション・ブランドオフオークションなど検索ワード財布ウォレットBOTTEGAVENETA黒羊革羊ラム三つ折り財布編み込みコンパクト財布ミニ財布1ミニウォレット