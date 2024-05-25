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Rick Owens Champion baseball CAP
商品番号 Q87322967202
商品名

Rick Owens Champion baseball CAP
ブランド名 リックオウエンス
特別価格 税込 4,922 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リックオウエンス×チャンピオンのベースボールキャップです。こちらコラボ初期のモデルで、個人的には現行のモノよりも形が綺麗だと思います。数回着用しましたが数える程なので特にこれといった着用感はありません。カラーはブラックでサイズはフリー。後ろのアジャスターで調整できます。付属品はなく現品のみの出品です。一応中古品にはなりますので神経質な方のご購入はお控えくださいませ。素材...ナイロン
http://narcologia.ru/goods/manufacture642541.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion790478.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic177912.html

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