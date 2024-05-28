EMPORIO ARMANI マフラー　メンズ

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商品詳細
新品 未使用 写真撮影のためだけに出しました。羊毛の素材が温かく、高級感のある光沢が特徴のマフラーです。サイズ…180cm✖️40cm柄・デザイン···無地カラー···ブラック素材···羊毛定価¥20,000（税別）発送時は箱は付けません。ご入り用の場合はコメントにてご相談くださいませ。#エンポリオアルマーニ #マフラー
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