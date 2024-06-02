羽生結弦 クリアファイル 5枚

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商品詳細
羽生結弦クリアファイル5枚 羽生結弦東京西川クリアファイル3枚 羽生結弦東京西川上質紙（紙製）クリアファイル2枚 未使用ですが自宅保管、ノベルティのお品物ですので、初期キズが気になる方、神経質な方、完璧をお求めの方はご購入をお控えください。発送に関して、お品物は、透明フィルム包装、厚紙封筒にて発送致します。上記の件、プロフィール欄をご一読頂き、同意した上でご購入ください。即購入OKです。即時お支払いの方、限定でお願い致します。#羽生選手#羽生結弦#羽生結弦×東京西川#東京西川#クリアファイル#羽生結弦選手×ロッテ#ロッテ#羽生結弦マグネット#非売品#LOTTE#限定品#フィギュアスケート#ソチオリンピック#平昌オリンピック#金メダリスト#北京オリンピックジャンル（スポーツ選手）···アイススケートグッズ種別···クリアファイル
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