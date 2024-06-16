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本革　ビッグスタッズ　ベルト　レザー　ホワイト　アメカジ
商品番号 Q56848695997
商品名

本革　ビッグスタッズ　ベルト　レザー　ホワイト　アメカジ
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 1,764 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本革ビッグスタッズベルトです。カラー···ホワイト素材···本革幅…約45mm全長…約103cmウエストサイズ82〜92cm厚み…約3.6mm固定サイズの為、サイズ調整できません。全長98cmウエストサイズ77〜87cmのSサイズと全長108cmウエストサイズ87〜97cmのLサイズもありますのでコメント欄からお問い合わせをお願い致します。長期保管（デッドストック）の為、汚れ・傷・メッキのはげ・変色等が付いている場合があります。細かい部分などは写真をご確認ください。新品未使用品ですがデッドストック品の為、気になる方は購入をお控えください。
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