NEW ERA 59FIFTY TIFFANY 朝岡周 7 1/2

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商品詳細
NEWERANewYorkYankees-WS195259FIFTYCHROMEWHT/BLUETINT新品未使用品サイズ7-1/2HOMEGAMETOKYO別注初出品ですが、よろしくお願いします。
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