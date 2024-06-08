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Maker's Shirt鎌倉 メーカーズシャツ鎌倉　ネクタイ　日本製
商品番号 O33859945733
商品名

Maker's Shirt鎌倉 メーカーズシャツ鎌倉　ネクタイ　日本製
ブランド名 メーカーズシャツカマクラ
特別価格 税込 1,476 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Maker'sShirt鎌倉ネクタイ　メーカーズシャツ鎌倉　鎌倉シャツ　ネクタイハンドメイドの日本製です。大剣約8cmシルク100%です。タグ付きのまま自宅保管しており未使用です。鎌倉シャツの数あるネクタイの中でも高いデザイン性と確かな作りで人気のラインになります。しっかりとしたディンプルが作れます。検索タグドレイクス、ビームス、ブリューワーユナイテッドアローズ、バーバリー、マッキントッシュ、タイユアタイ、フィオリオ、エルメス、ルイジボレッリ、マリネッラ、コムデギャルソン、ポールスミス、グッチ、ブリオーニ、フランコミヌッチ、ブルックスブラザーズ、バーニーズニューヨーク、フランコバッシ
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