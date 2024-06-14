チャギントン　木製　7台　お買い得

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商品詳細
チャギントンの木製のおもちゃです。トーマスやIKEAなどの木製レールにフィットします。木製のためスレやハゲがあります。すべてアメリカで購入したものです。木製なので高級感があり、細部までよく作り込まれています黒い機関車のみレールが小さく、木製ではありません。こちらはおまけですバラ売も承ります
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