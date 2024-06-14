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チャギントン　木製　7台　お買い得
商品番号 P69671332774
商品名

チャギントン　木製　7台　お買い得
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チャギントンの木製のおもちゃです。トーマスやIKEAなどの木製レールにフィットします。木製のためスレやハゲがあります。すべてアメリカで購入したものです。木製なので高級感があり、細部までよく作り込まれています黒い機関車のみレールが小さく、木製ではありません。こちらはおまけですバラ売も承ります
http://narcologia.ru/goods/forthcoming328592.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit80086.html
http://narcologia.ru/goods/troupe10911.html

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