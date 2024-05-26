JIL SANDER+ Tシャツ （XL）1枚

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３枚パックのJILSANDER+Tシャツの1枚売りです。一度も着用せずに保管しておりました！商品説明JILSANDER+J40GC0001■カラー■ホワイト/WHITE/100■素材■本体：コットン100%■サイズ■本体(サイズ)：XLトップス(胸囲)：116cmトップス(着丈)：65cmトップス(肩幅)：49cm重量：約155g#ジルサンダー