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ドッグタウン　オールドスクール　キャップ　サーフィン　スケボー　ビンテージ
商品番号 H34778987765
商品名

ドッグタウン　オールドスクール　キャップ　サーフィン　スケボー　ビンテージ
ブランド名 ドッグタウン
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

93年にLAベニスビーチのスケボーショップで買いました。デッドストックこの状態は今後出ないのでは？試着程度で買った時のままの状態です。実家に帰省した際に見つけました☆コレクターの方に引き継げたら幸いです。よろしくお願いいたします！stussysupremevansカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/navigate168330.html
http://narcologia.ru/goods/ordering545279.html
http://narcologia.ru/goods/freshman394056.html
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