ドッグタウン　オールドスクール　キャップ　サーフィン　スケボー　ビンテージ

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商品詳細
93年にLAベニスビーチのスケボーショップで買いました。デッドストックこの状態は今後出ないのでは？試着程度で買った時のままの状態です。実家に帰省した際に見つけました☆コレクターの方に引き継げたら幸いです。よろしくお願いいたします！stussysupremevansカラー···ブラック
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http://narcologia.ru/goods/ordering545279.html
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