リザードンex sr

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商品詳細
リザードンexsr基本ほのおエネルギーur発送の際は濡れや曲げなき様ローダー、スリーブにて発送致します！お陰様で日々の購入数が増え、発送は毎日行なってます。ご購入くださった即日または翌日朝一で発送させて頂きます！家庭の都合上遅れる事が稀にあります。その点ご理解よろしくお願い致します！複数購入で送料分の値引きも可能です。すり替え防止の為、返品、返金対応も出来ません。ポケカスカーレットバイオレットテラスタルポケモンカードトリプレットビートスノーハザードクレイバーストポケモンカード151vstarvmaxsrexsarhrurデッキパーツ構築済みデッキ初心者向けデッキ構築デッキ初心者汎用プロモパック#KAIポケカ
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