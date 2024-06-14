大谷翔平　アクリルスタンド　大谷　MLB WBC ファイターズ

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商品詳細
「大谷翔平/北海道日本ハムファイターズ大谷翔平投手三冠への軌跡〈2枚組〉」大谷翔平#大谷翔平#CD・DVD#大谷翔平アクスタ#大谷翔平アクリルスタンドレアのもの。大切に自宅保管したため、状態はとてもきれいです。神経質の方はご遠慮お願いします。プチプチ梱包らくらくメルカリ便ネコポス発送いたします(^.^)
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