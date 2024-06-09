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⭐️極美品⭐️ ボッテガヴェネタ イントレチャート パイソン ラウンドジップ 財布
商品番号 F28508927252
商品名

⭐️極美品⭐️ ボッテガヴェネタ イントレチャート パイソン ラウンドジップ 財布
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 1,167,395 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️商品ボッテガヴェネタBOTTEGAVENETAイントレチャートパイソンラウンドジップウォレット長財布walletメンズレディースユニセックス⭐️カラーネイビー⭐️素材牛革×蛇革(パイソン)⭐️サイズ縦19横19マチ2.5（cm）⭐️状態中に少し汚れ使用感あり。その他は角スレも全く無く使用感の少ない極美品です。保存袋と箱付き
http://narcologia.ru/goods/Addict369818.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic641112.html
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