Paul Smith ポールスミス 二つ折り 黒 ブラック メンズ お洒落 財布

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正規品、喫煙者、ペット居ませんご安心ください(__)♪即購入大歓迎◎◎◎◎質問大歓迎です(^ω^)#丸亀生命0101にて他多数出品しております。【定価22,000円】英国を代表するレトロな車を箔押ししたウォレット昔懐かしいレトロ・ヴィンテージな印象を与えてくれる車の箔押しをしたこちらの財布は、シンプルなデザインにアクセントの効いたアイテム。革らしさを残しつつ、マットな風合いで高貴な雰囲気もプラスしてくれます。使うほどに味わい深くなるこちらの財布は、経年劣化も楽しみながら時を刻むことができる人気の二つ折りウォレットです。商品名PaulSmith大きさタテ9.6cmxヨコ11.2cmxマチ2.3cmカード収納数札入れ×1小銭入れ×1カード入れ×4その他ポケット×2素材レザー財布形...二つ折りカラー...ブラック柄・デザイン...プリント（ロゴなど）A34