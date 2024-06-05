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アオシマ　フォーミュラⅢシリーズ　CBX400F GSX400F セット　未組立
商品番号 H93929067453
商品名

アオシマ　フォーミュラⅢシリーズ　CBX400F GSX400F セット　未組立
ブランド名 アオシマブンカキョウザイシャ
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

事前にプロフィール・画像・説明をよく読み、ご購入ください。お値下げ等、お気軽にご相談ください。場合によって、お値下げに応じられない場合がございます。その際は、ご了承下さいませ。アオシマ　フォーミュラⅢシリーズ　CBX400FGSX400Fセット　未組立未組立品です。経年の為、箱にダメージがあります。デカールに変色が見られます。バラ売りは、致しません。#アオシマ#バイク#プラモデル#ホンダ#CBX400F#スズキ#GSX400F#スズカ
http://narcologia.ru/goods/marshal613180.html
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