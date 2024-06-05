アオシマ フォーミュラⅢシリーズ CBX400F GSX400F セット 未組立 ...

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商品詳細
事前にプロフィール・画像・説明をよく読み、ご購入ください。お値下げ等、お気軽にご相談ください。場合によって、お値下げに応じられない場合がございます。その際は、ご了承下さいませ。アオシマ フォーミュラⅢシリーズ CBX400FGSX400Fセット 未組立未組立品です。経年の為、箱にダメージがあります。デカールに変色が見られます。バラ売りは、致しません。#アオシマ#バイク#プラモデル#ホンダ#CBX400F#スズキ#GSX400F#スズカ
http://narcologia.ru/goods/marshal613180.html
http://narcologia.ru/goods/troupe679011.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce941955.html
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