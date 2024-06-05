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シュプリーム 22AW クルーネック メリー ラインストーン 半袖Tシャツ XL
商品番号 I24888915636
商品名

シュプリーム 22AW クルーネック メリー ラインストーン 半袖Tシャツ XL
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 5,214 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シュプリームSUPREME2022AWMaryRhinestoneS/STopクルーネックメリーラインストーン半袖TシャツXLTan(タン)国内正規品【表記サイズ】XL【実寸サイズ】肩幅　約49cm　身幅　約61cm　袖丈　約25cm　着丈　約75cm　【素材】コットン100％【色】Tan(タン)【仕様】襟:クルーネックシルエット:オーバーサイズ【状態】使用感が少なく、かなり状態の良い商品です。【備考】アイテム名:MaryRhinestoneS/STopリリースシーズン:2022年秋冬WOOSTER合同会社の国内正規品Supremeオンライン購入
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