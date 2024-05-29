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MLB NY ニューヨーク・メッツ 90s キャップ 6パネル 刺繍
商品番号 T51364912377
商品名

MLB NY ニューヨーク・メッツ 90s キャップ 6パネル 刺繍
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 3,515 円
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商品詳細

ニューヨークメッツのキャップです。やや柔らかめのボディなので馴染みやすく、ツバ裏のグリーンがコーディネートのポイントになります。●色：ブルー●頭周：55-60cm　クラウン：やや深め●素材：ポリエステル●状態クリーニング済み。目立った汚れ、ほつれ等はありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。なお、写真に写っているもの以外の付属品はございません。●他にも古着のキャップを多数出品しています。#coyote_caps古着なども出品しておりますので是非ご覧ください。企業トラッカーメッシュビンテージ帽子アメカジヴィンテージ048MA735
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