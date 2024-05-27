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- [新品]ワコマリア ブラックアイパッチ Tシャツ サイズL
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商品詳細
【新品未使用】WACKOMARIAプリントTシャツ白LサイズWACKOMARIABLACKEYEPATCHの新品未使用の白Tシャツ（サイズL）です。このアイテムの目を引く特徴はフロント部分に施されたお洒落なプリントです。シンプルな白色とのコントラストが際立ち、カジュアルからちょっとした外出まで、様々なスタイルにマッチします。サイズはLですので、ゆったりとした着心地をお楽しみいただけます。商品状態は新品未使用で、タグも付いています。汚れや破れ、色落ちなど一切ありません。流行の先端を走るWACKOMARIAのTシャツ、ぜひご検討ください。どんな質問でもお気軽にどうぞ。ご購入を心からお待ちしております！
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