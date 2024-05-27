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【90s】 NIKE ナイキ キャップ 刺繍 ロゴ ヴィンテージ
商品番号 E42957618507
商品名

【90s】 NIKE ナイキ キャップ 刺繍 ロゴ ヴィンテージ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 9,604 円
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商品詳細

【90s】NIKEナイキキャップ帽子刺繍ビッグスウォッシュ刺繍キャップ帽子希少　廃盤　激レア　入手困難色/黒正面、左横にスウォッシュロゴが入りオシャレで存在感ありスナップバックのスウォッシュロゴもカッコよくオシャレです。90年代から現代のスタイルまで何にでも合うこののネクストヴィンテージモデルのキャップをこの機会に是非！美品、廃盤でレアです。今は生産してないので探してる方もかなり多いのでは無いのでしょうか。着用に支障をきたすダメージはなくまだまだ着用して頂けるコンディションです。
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