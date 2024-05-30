セントジョンズベイST.JOHN'S BAYフランネルシャツチェックヴィンテージ

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ご覧いただき誠にありがとうございます^^《トラブル防止のためご購入前に必ずプロフィールをご覧ください》-------------------------------●商品説明セントジョンズベイST.JOHN'SBAYフランネルシャツ長袖シャツチェック起毛コットンレッドグレーホワイトヴィンテージ-------------------------------●サイズ：3XLT※平置き採寸を画像添付しておりますのでご覧ください。素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●その他、注意事項：古着の為一度洗濯するのをオススメします。●商品状態こちらの商品はランク【A】になります！【S】..ほぼ新品、綺麗なUSEDの商品【A】..若干の使用感はあるが、状態の良いUSED商品【B】..使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない【C】..使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】..着用可能だが過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。-------------------------------白ネイビーブラウンベージュイギリス製アメリカ製デニムパンツリーバイス古着ビンテージ古着女子一点物ラルフローレンレトロアオY2Kゆるだぼバギーインスタ映え西海岸WEGOSPINSオシャレLLbeanアメカジ70s80s90slevis501古女VINTAGEオフホワイトアイボリーケーブルゆったりめ70年代80年代90年代00年ワイドリラックスレイヤー肉厚アウターノースフェイスパタゴニアコロンビアUSAカラー···レッド袖丈···長袖柄・デザイン···チェック素材···綿(コットン)