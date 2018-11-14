ルイヴィトン LOUIS VUITTON 財布 小財布 二つ折り ２つ折り

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商品詳細
ルイヴィトンLOUISVUITTON財布小財布二つ折り２つ折りグレーブラックモノグラムエクリプスキャンバスレザー財布形···二つ折り素材···本革2回ほど使用しました。箱等はありません。もちろん本物です。
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