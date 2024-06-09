Photogenic プレシジョンベース メタリックレッド

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誰かと自由に共用できるセカンドベースとしてもいかがでしょうか？友達にひとまず初めさせる、音楽に目覚めたお子様がいる親御様、サプライズプレゼントなど…使用目的はあなた次第です٩(ˊᗜˋ*)وコメント無し、即購入歓迎します！交渉中であっても、早い者勝ちです。#その他ラインナップはこちら0#その他ベースはこちら0打痕、キズやスレが少なく、比較的に綺麗なベースですが中古楽器です。ビギナーの方はまずはこちらのベースで腕を磨いてはいかがでしょう(•̀•́)و✧【動作確認、状態の要項】❑全体的にポリッシュ、研磨などを施し、クリーニング済(ボディ、ヘッド、指板、フレット、ブリッジ、ペグ、ビス、その他金属類)❑汎用ソフトケース付き(中古品)❑外部アンプからの出力は確認済み(ベースアンプが無いので、ギターアンプで確認)❑大きなガリ無し(接点復活剤吹付済)❑ピックガードに保護シート有り❑トラスロッド未確認❑フレット残量ノギス計測で1.23ミリ～1.31ミリ＊新品は1.15～1.4ミリが平均のようです以上、※動作確認、キズ等の目視確認はあくまでも素人確認となり、見落としもあるかと思いますのでご理解下さい。【容認事項】プロフィール欄も合わせご確認下さい。本品の保証はありません。返品は受け付けません。本品の現状は写真でご判断下さい。できる限りの質問には対応致しますが専門的な質問にはお答え出来ない場合もありますのでご理解下さい。完璧品を求める方、神経質な方等は購入を控えて下さい。あくまでも中古品です。購入後はご理解頂けたと判断しますので、よくお考えの上、検討して下さい。最後までご覧頂きありがとうございす。シリーズ···フォトジェニック種類···エレキベース