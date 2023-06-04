未使用 ディースクエアード dsquared2 キャップ 加工 レッド 赤 ロゴ

１つ売れている人気モデルが再入荷です。定価24,900円ディースクエアードdsquared2ロゴキャップ赤色レッド加工iconアイコンフリーサイズ大人気のdsquared2のキャップ未使用品です。フロントのロゴが印象的でインスタ映えも抜群です。dsq2などのデニムに合わせるととてもカッコいいです。ディースクエアードでは色々なモデルのキャップが出ておりますが、このモデルは、赤色ベースに加工が施されたロゴキャップでとてもかっこいいです。他にもdsq2のデニムやベルトを出品しているので是非以下をタップして是非ご覧ください。#他にも帽子を出品していますnk70#他にもdsquared2出品していますnk未使用ですが、個人保管品とご理解いただき神経質すぎる方はご遠慮願います。付属品は写真のタグになります。#ディースクエアード #dsquared2#キャップ



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