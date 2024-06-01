CHAMBERS チャンバー　本革レザー　カービング　ベルト　23た407

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【CHAMBERSチャンバー カービング レザーベルト】ヴィンテージになります。chambersのロゴが4箇所入っております。特にレザー部分は多少のスレキズは御座いますが比較的綺麗な状態です。バックルにスレキズや変色等御座います。お写真にてご確認下さい。ヴィンテージ品をご理解頂ける方のご購入宜しくお願い致します。■サイズ90/75■U.S.A製アメリカ製☆*:.。..。.:*☆☆*:.。..。.:*☆*:.。..。.:*☆*:.。..。.:*☆☆*:.。..。.:*☆*:*☆:*:.。..。.:*☆*:.。..。.:*※あくまでも自宅保管品とご理解頂ける方のご購入よろしくお願い致します。380