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CHAMBERS チャンバー　本革レザー　カービング　ベルト　23た407
商品番号 L90495277731
商品名

CHAMBERS チャンバー　本革レザー　カービング　ベルト　23た407
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【CHAMBERSチャンバー　カービング　レザーベルト】ヴィンテージになります。chambersのロゴが4箇所入っております。特にレザー部分は多少のスレキズは御座いますが比較的綺麗な状態です。バックルにスレキズや変色等御座います。お写真にてご確認下さい。ヴィンテージ品をご理解頂ける方のご購入宜しくお願い致します。■サイズ90/75■U.S.A製アメリカ製☆*:.。..。.:*☆☆*:.。..。.:*☆*:.。..。.:*☆*:.。..。.:*☆☆*:.。..。.:*☆*:*☆:*:.。..。.:*☆*:.。..。.:*※あくまでも自宅保管品とご理解頂ける方のご購入よろしくお願い致します。380
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