【未使用】バーバリーのマフラー

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
20年くらい前にいただいたものと思いますが、正確には覚えていません。大手デパートで買っていただきました。その後、１度も使うことなく、ずっと整理ダンスの中で眠っていました。使っていないので、使用に伴う摩耗等はありませんが、経年による劣化等はあるかもしれません。その点、ご承知おきくださいませ。幅は３０㎝、長さは１３０㎝です(素人の採寸です)。
http://narcologia.ru/goods/browse105491.html
http://narcologia.ru/goods/encourage304472.html
http://narcologia.ru/goods/traverse146426.html
Burberry(バーバリー) マフラー・ストール(レディース) - 海外通販のBUYMA
バーバリー BURBERRY カシミヤ クラシックマフラー （STONE CHECK）
バーバリー マフラー - マフラー
Burberry(バーバリー) マフラー・ストール(レディース) - 海外通販のBUYMA
国内発送】BURBERRY バーバリー マフラー カシミア チェック柄 ...
Amazon | [BURBERRY] [バーバリー] マフラー メンズ レディース ...
BURBERRY バーバリー カシミヤ チェック柄/ハート マフラー - CARA ...
バーバリー マフラー メンズ
Amazon | [BURBERRY] バーバリー マフラー メンズ チェックカシミア ...
バーバリー マフラー メンズ レディース ユニセックス ジャイアントチェック ライトウェイトチェック 220×70cm ウール シルク スカーフ BURBERR
バーバリー BURBERRY マフラー ストール ジャイアントチェック ベージュ メンズ レディース BURBERRY 8056850 A7026 （マルチカラー）
バーバリー マフラー メンズ
バーバリー マフラー クラシック
http://narcologia.ru/goods/browse105491.html
http://narcologia.ru/goods/encourage304472.html
http://narcologia.ru/goods/traverse146426.html
Burberry(バーバリー) マフラー・ストール(レディース) - 海外通販のBUYMA
バーバリー BURBERRY カシミヤ クラシックマフラー （STONE CHECK）
バーバリー マフラー - マフラー
Burberry(バーバリー) マフラー・ストール(レディース) - 海外通販のBUYMA
国内発送】BURBERRY バーバリー マフラー カシミア チェック柄 ...
Amazon | [BURBERRY] [バーバリー] マフラー メンズ レディース ...
BURBERRY バーバリー カシミヤ チェック柄/ハート マフラー - CARA ...
バーバリー マフラー メンズ
Amazon | [BURBERRY] バーバリー マフラー メンズ チェックカシミア ...
バーバリー マフラー メンズ レディース ユニセックス ジャイアントチェック ライトウェイトチェック 220×70cm ウール シルク スカーフ BURBERR
バーバリー BURBERRY マフラー ストール ジャイアントチェック ベージュ メンズ レディース BURBERRY 8056850 A7026 （マルチカラー）
バーバリー マフラー メンズ
バーバリー マフラー クラシック