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【未使用】バーバリーのマフラー
商品番号 W59422799247
商品名

【未使用】バーバリーのマフラー
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20年くらい前にいただいたものと思いますが、正確には覚えていません。大手デパートで買っていただきました。その後、１度も使うことなく、ずっと整理ダンスの中で眠っていました。使っていないので、使用に伴う摩耗等はありませんが、経年による劣化等はあるかもしれません。その点、ご承知おきくださいませ。幅は３０㎝、長さは１３０㎝です(素人の採寸です)。
http://narcologia.ru/goods/browse105491.html
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