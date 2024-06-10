【未使用】バーバリーのマフラー

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20年くらい前にいただいたものと思いますが、正確には覚えていません。大手デパートで買っていただきました。その後、１度も使うことなく、ずっと整理ダンスの中で眠っていました。使っていないので、使用に伴う摩耗等はありませんが、経年による劣化等はあるかもしれません。その点、ご承知おきくださいませ。幅は３０㎝、長さは１３０㎝です(素人の採寸です)。