正規限定 ドルチェ\u0026ガッバーナ D\u0026Gロゴ エンジェルバックル スタッズベルト黒

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数年前DOLCE\u0026GABBANA直営店にて購入しましたドルガバ名作!シーズン限定『DGロゴエンジェルバックルスタッズ装飾ベルト』★ラグジュアリーアートXLラージ金具メンズ\u0026レディース○パリコレなどのコレクションや雑誌、芸能人なども多数愛用する高級モデルですのでお探しの方も多く、店頭では即完売の「幻のモデル！」EXILEもライブで愛用していたモデル！入荷数自体少なく[入手困難なモデル]超希少！一目で目を惹く芸術品のような繊細なバックルは芸能人のようなオーラを纏えること間違えなし！周囲の視線を釘付けに！デニム～スーツまで幅広く愛用でき、一目で目を惹くゴージャスなバックルは他に無い高級感とデザイン性☆男女兼用◎[早期終了もありえますのでお早めに]〈カラーベルト革ブラック×ゴールド（スタッズ）バックルヴィンテージゴールド〉《サイズ表記10040inch全長約112ｃｍ幅約3.8㎝約90~100㎝５穴「バックル約10×7.5cm」》状態中古～良品（ヴィンテージ加工モデル）経年ダメージや着用に伴う若干のレザー小傷や使用感はありますが、画像の通り目立つダメージや使用に難が出るダメージはなくレザーのハリ、輝き比較的良好☆〇まだまだご愛用頂けますコンディション【付属品特になし】※ベルト違いモデルは比較ですので付属しませんご質問等ありましたらお気軽にご連絡くださいませお取引は迅速、丁寧、綺麗な包装を心がけますのでご安心くださいませ時間帯にもよりますが当日発送を心がけます※シリアルナンバーやブランド刻印を画像にてアップしていますあらゆる角度で全て実物撮影になります。偽物は一切扱っていません評価をご覧頂けたらご納得頂けるかと思いますが、過去にそのようなトラブルは一切ありません※必ず説明文、状態記載、画像をご確認の上ご購入、ご質問くださいませ他にもサングラス、カフス等グッチ、ダンヒル、ディオールオム、ヴェルサーチ等のブランド品を多数出品中★#説明文画像自己紹介必読願います