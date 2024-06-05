HERMES エルメス ゴールド金具 ベルト サイズ85 ○Z刻印 ブラック系

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商品詳細
【ブランド名】エルメス【状態ランク】美品【カラー】ブラック系×ブラウン系【素材】レザー【サイズ】表記サイズ：85【実寸】全長約107cm ウエスト約84.5cm〜約93cm(調節可能、ベルト穴×5) 幅約3cm【付属品】画像内にあるものが全てになります【シリアル及び刻印】○Z刻印/1996年【状態】擦れや汚れ小 金具くすみほぼ無し【管理番号】SY1151経年劣化はあるのかなと思いますが、ほとんど使用感などは感じられないと思います。
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