大幅値引 fear of god \

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sixthcollectionのロゴTです。カーキボディにFGのプリントはリフレクターとなっております。外縫いの仕様が特徴的です。通販で購入し、数回着用しましたがテイスト変わったので出品します。汚れやシミ、破れなどは無く状態も良いです。人気だったデザイン、お探しの方ぜひ。質問、多少のお値引きはコメントにてお願いいたします。袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏