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【美品】フェラガモ ベルト ダブルガンチーニ リバーシブル シルバー
商品番号 M32337138533
商品名

【美品】フェラガモ ベルト ダブルガンチーニ リバーシブル シルバー
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 7,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SalvatoreFerragamo(サルヴァトーレフェラガモ)のベルトです◡̈*ベルトはリバーシブルです**◆サイズ◆全長約100.5cm（バックル含む）バックル約8cmベルト幅約3.5cm穴×5バックルトップから一番近い穴まで約78cm次にここから2.5cm（88cmまで）※バックルを取り外してハサミで切ることでベルトの長さ調節可能。メンズでもレディースでもベルトサイズを調節できるので、ご使用いただけます*◆カラー◆黒　ブラック茶　ブラウンシルバー◆付属品◆なし◆状態◆目立った傷や汚れ等も少ないためまだまだ長くご愛用いただけるかと思います*リバーシブルなので10枚目に、黒と茶色のベルトの色の違いを載せておきます*ガンチーニダブルガンチーニバックルシルバー金具メンズレディースユニセックス男女兼用カラーシルバー11
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