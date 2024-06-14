

Fleece Earmuff Cap | RIDGE MOUNTAIN GEAR Fleece Earmuff Cap | RIDGE MOUNTAIN GEAR



Fleece Earmuff Cap | RIDGE MOUNTAIN GEAR Fleece Earmuff Cap | RIDGE MOUNTAIN GEAR



Fleece Earmuff Cap | RIDGE MOUNTAIN GEAR Fleece Earmuff Cap | RIDGE MOUNTAIN GEAR



RIDGE MOUNTAIN GEAR｜Fleece Earmuff Cap リッジマウンテンギア ... RIDGE MOUNTAIN GEAR｜Fleece Earmuff Cap リッジマウンテンギア ...



Fleece Earmuff Cap | RIDGE MOUNTAIN GEAR Fleece Earmuff Cap | RIDGE MOUNTAIN GEAR



リッジマウンテンギア RIDGE MOUNTAIN GEAR フリースイヤーマフ ... リッジマウンテンギア RIDGE MOUNTAIN GEAR フリースイヤーマフ ...



Fleece Earmuff Cap | RIDGE MOUNTAIN GEAR Fleece Earmuff Cap | RIDGE MOUNTAIN GEAR



Fleece Earmuff Cap | RIDGE MOUNTAIN GEAR Fleece Earmuff Cap | RIDGE MOUNTAIN GEAR



リッジマウンテンギア RIDGE MOUNTAIN GEAR フリースイヤーマフ ... リッジマウンテンギア RIDGE MOUNTAIN GEAR フリースイヤーマフ ...



RIDGE MOUNTAIN GEAR Fleece Earmuff Cap リッジマウンテンギア フリース イヤーマフキャップ オリーブ / ブラック / ネイビー | MEGURU powered by BASE RIDGE MOUNTAIN GEAR Fleece Earmuff Cap リッジマウンテンギア フリース イヤーマフキャップ オリーブ / ブラック / ネイビー | MEGURU powered by BASE



【UNISEX One】 リッジマウンテンギア フリース イヤーマフ キャップ Fleece Earmuff Cap ポーラテック ウィンド 【UNISEX One】 リッジマウンテンギア フリース イヤーマフ キャップ Fleece Earmuff Cap ポーラテック ウィンド



RIDGE MOUNTAIN GEAR Fleece Earmuff Cap リッジマウンテンギア フリース イヤーマフキャップ オリーブ / ブラック / ネイビー | MEGURU powered by BASE RIDGE MOUNTAIN GEAR Fleece Earmuff Cap リッジマウンテンギア フリース イヤーマフキャップ オリーブ / ブラック / ネイビー | MEGURU powered by BASE



Fleece Earmuff Cap | RIDGE MOUNTAIN GEAR Fleece Earmuff Cap | RIDGE MOUNTAIN GEAR



Fleece Earmuff Cap | RIDGE MOUNTAIN GEAR Fleece Earmuff Cap | RIDGE MOUNTAIN GEAR



RIDGE MOUNTAIN GEAR / GRID MERINO EARMUFF CAP | st. valley house - セントバレーハウス powered by BASE RIDGE MOUNTAIN GEAR / GRID MERINO EARMUFF CAP | st. valley house - セントバレーハウス powered by BASE

昨年新品購入し、2回着用しました。カラー:Olive定価:￥11,700-この製品にはPolartec®WindPro®を使用しています。WindPro®は、防寒機能を進化させたフリース素材です。通気性をキープしたまま、網目を詰めて編んだニットの構造が、寒さから身を守ります。生地表面はフラットでソフトタッチな印象が特徴です。防風性、撥水性も兼ね備えていて体内からの熱気、蒸気を分散させ逃します。素材:ポリエステル100%（Polartec®WindPro®）サイズ:ワンサイズ深さ約17.5cm（平置き時）、ヒサシ長さ約6cm、頭周り約59cm（ゴムにより調整可能）※製品の上がりサイズは±1cm程誤差がある場合がございます。予めご了承くださいませ。天竺素材の為、被っていただきますと多少広がります。重量:約68g生産国:日本生産者:香川県観音寺市株式会社島田『GridMerinoEarmuffCap』は生地の特性上、完全な防風性はありません。冬場の行動時に使用する事を前提としています。頭部は程よく風を通し蒸れを逃しオーバーヒートを防ぎます。化繊のフリースの様な防風性はありません。対してこの『FleeceEarmuffCap』は防風性、撥水性も兼ね備えています。このキャップを被ったままハイクアップをした場合暑すぎるというシチュエーションがあるかもしれません。そのくらいこのキャップは暖かいです。停滞が多い冬のキャップなどにお薦めします。パタゴニアpatagoniaダックビル山と道アークテリクスアトリエブルーボトル