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《レア!!!》LOUDNESS × NEW ERA コラボ
商品番号 P84574902284
商品名

《レア!!!》LOUDNESS × NEW ERA コラボ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEWERA×LOUDNESSコラボキャップです。数量限定の商品。強烈な赤刺繍のバンドロゴが思った以上に派手で…被らずに保管していました。汚れ傷等は無く綺麗です。ファン、コレクターの方、如何でしょうか。宜しくお願い致します。※丁寧な梱包を心掛けますが、帽子は折り畳んでの発送となります。ご理解の上、お買い求め下さい。#LOUDNESS#NEWERA#ラウドネス#ニューエラ#SNAPBACK#スナップバック#高崎晃カラー...ブラック形...ベースボール
http://narcologia.ru/goods/calling35750.html
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