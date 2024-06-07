完売品　ホワイトハウスコックス　レザーベルト

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レザー製品専用保湿剤などを使い、手入れをしながら使ってきましたが、かなり使用感はあります。ご存知の方が多いと思いますが、生産終了を発表され、かなり希少価値は上がっています。中古品であることをご理解いただき、ご購入検討ください。ホワイトハウスコックスは、イギリスを代表する革小物ブランドです。ブライドルレザーを中心とした上質なレザーを用いて、熟練の職人たちが最高品質のプロダクトを生み出してきました。馬具やベルトから始まったブランドは、時代と共に鞄や財布など様々なレザーグッズを展開し、イギリス王室や有名人も愛用するほどの名声を得ました。しかし、残念ながら「WhitehouseCox」は、2022年末で生産を終了することを発表しました。その理由は、後継者不在であることです。マネージングディレクターのステファン・コックス氏は、「私がこの事業から引退する必要があり、後継者がいないため閉鎖を決定したものです」とコメント。147年の歴史に幕を閉じました。素材···本革カラー···ブラック