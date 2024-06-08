希少 Elephant Blanc ヴィンテージ生地ネクタイ ガーデン取扱



2023年最新】エレファンブランの人気アイテム - メルカリ



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ご覧頂きありがとうございます。エレファンブランのvintageビンテージ生地ネクタイです。ガーデン購入品で非常に凝った作りになっております。ネクタイをする機会がなくなってしまった為コレクション放出します。オールドのアメリカ製コットンを使ったネクタイです。トラッドやアイビースタイル等、コーディネートのアクセントとしてお使い頂けます。bukhtブフトname.ネームコムデギャルソンCOMMEdesGARCONSneedlesニードルス等ドメスティックブランドがお好きな方にもおすすめです。他にもネクタイ出品しております。#tieeeiiii■カラー アイボリー系■素材 コットン■実寸全長 約147ｃｍ剣幅 約8.5ｃｍ(全て平置きにての採寸になります。あくまで素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さいませ。)■商品状態中古品です,小剣側に元生地のネップとシミのようなものがございますが、着用に差し支えるようなダメージや目立った汚れも御座いませんので、これからご使用して頂くのに十分綺麗で良好な状態です。■注意事項モニタにより写真と現物の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。確認はしておりますが、小さい汚れ、小穴、ステッチのほつれ等見落とす場合がございますことをご了承下さい。※他でも出品しておりますのでご購入の際はコメントをよろしくお願い致します。