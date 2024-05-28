ルイヴィトン タイガ ポルトフォイユアメリゴNM 二つ折り財布 ノワール黒

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ルイヴィトンで人気の本革タイガ素材の「ポルトフォイユ・アメリゴNM」二つ折り財布です。使いやすいブラックカラーで、コンパクトで持ち運びがしやすいお品物です(^.^)若干の使用感がありますが、目立つような傷や汚れはなくまだまだ長くお使いいただけます。詳細は「商品状態」と写真ご確認下さい。即購入も大歓迎です！【ブランド】ルイヴィトン（LOUISVUITTON）【カラー】ノワール（黒/ブラック）【ポケット】小銭入れ1、札入れ1、カードポケット8、窓付きポケット1、フラットポケット2【モデル】ポルトフォイユ・アメリゴNM【モデル番号】M62045【シリアル番号】RA3159【生産国】フランス【参考定価】105,600円【付属品】箱、保存袋、取り扱いカード【サイズ】高さ：約9.5cm幅：約11cm厚み：約2cm【商品状態】ランク：AB若干の使用感はありますが、目立つような傷や汚れのない状態です。・一部折り曲げ部のコバ部分の細かいひび割れがございます（写真4枚目左上の角部分）・窓付きポケット一部表面に擦れによる曇りがございます・内側表面の所々にわずかな薄汚れ、カードポケット周りにカード跡がございます・札入れおよび小銭入れ内、若干の薄汚れがございます・ひび割れ、剥がれやベタつきなどの劣化はなく、素材の状態は良好です【商品入手先】大阪府公安認可の正規ブランド買取販売店を営む方から月20～30点お譲り頂いている鑑定済みの正規品です。【梱包、配送について】梱包はプチプチ等に包み、ダンボールもしくは簡易梱包資材に入れての発送になります。全国送料無料です。商品の状態は主観になりますので、写真にも写りこまない程の細かな擦れなどある場合がございます。完璧を求める方はご遠慮下さい。他にもブランド品等を多数出品しております！プロフィールからぜひ一度ご覧ください(^^)最後までご覧いただきありがとうございます_(._.)_#ヴィトン#二つ折り財布#ポルトフォイユアメリゴ#アメリゴ#タイガ#タイガレザー#本革#牛革#コンパクト#スリム#ノワール#ブラック#黒A7099D-0127