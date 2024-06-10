  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
1/1サイズ　レプリカマスク　アトラクレプリカ
商品番号 H10042548964
商品名

1/1サイズ　レプリカマスク　アトラクレプリカ
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 22,050 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

1/1プロップサイズのレプリカマスクです。両目とヒタイのエンブレムが発光する電飾タイプのマスクです。マスクはFRP素材です。両目は厚みのあるペット系クリアパーツです。こちらはヒタイの両脇の細いスリットで視界が確保されています（視界は狭いです）。目の発光には大型LEDを使用しています。電源は3Vリチウム電池×2個のスイッチ付き電池ホルダーを使用しています。電池交換も容易です。アトラクからのレプリカなので良いかたちのマスクだと思います。
http://narcologia.ru/goods/passivity218583.html
http://narcologia.ru/goods/mythic327635.html
http://narcologia.ru/goods/freezer671598.html
1/1サイズ レプリカマスク アトラクレプリカ - 特撮
1/1サイズ レプリカマスク アトラクレプリカ - 特撮
休み 仮面ライダーウィザード アトラク風 レプリカマスク 1／１マスク ...
休み 仮面ライダーウィザード アトラク風 レプリカマスク 1／１マスク ...
レプリカマスク アトラク smcint.com
レプリカマスク アトラク smcint.com
中古】 ニセウルトラマン レプリカマスク 特撮 アトラク FRP 福袋特集 ...
中古】 ニセウルトラマン レプリカマスク 特撮 アトラク FRP 福袋特集 ...
1/1 視界あり レプリカマスク アトラク コスプレ シン仮面ライダー ...
1/1 視界あり レプリカマスク アトラク コスプレ シン仮面ライダー ...
仮面ライダー ギーツ マスク 1/1 アトラク レプリカ 非常に高い品質 ...
仮面ライダー ギーツ マスク 1/1 アトラク レプリカ 非常に高い品質 ...
Amazon.co.jp: [Powec] AGOSEA 出品 実物撮影 1/1 視界あり コスプレ ...
Amazon.co.jp: [Powec] AGOSEA 出品 実物撮影 1/1 視界あり コスプレ ...
Amazon.co.jp: [YBS] 実物撮影 1/1 プロップ レプリカ マスク アトラク ...
Amazon.co.jp: [YBS] 実物撮影 1/1 プロップ レプリカ マスク アトラク ...
クワガタオージャー マスク 1 1 アトラク レプリカ - 通販 - pinehotel ...
クワガタオージャー マスク 1 1 アトラク レプリカ - 通販 - pinehotel ...
Amazon.co.jp: [YBS] 実物撮影 1/1 プロップ レプリカ マスク アトラク ...
Amazon.co.jp: [YBS] 実物撮影 1/1 プロップ レプリカ マスク アトラク ...
クワガタオージャー マスク 1/1 アトラク レプリカ 【完売】 22491円 ...
クワガタオージャー マスク 1/1 アトラク レプリカ 【完売】 22491円 ...
ウルトラマン レプリカマスクの値段と価格推移は？｜6件の売買データ ...
ウルトラマン レプリカマスクの値段と価格推移は？｜6件の売買データ ...
１／１ レプリカ マスク用 アイスラッガー キット アトラク レプリカの ...
１／１ レプリカ マスク用 アイスラッガー キット アトラク レプリカの ...
クワガタオージャー マスク 1 1 アトラク レプリカ - 通販 - pinehotel ...
クワガタオージャー マスク 1 1 アトラク レプリカ - 通販 - pinehotel ...
公式の 1/1レプリカマスク完成品 レプリカ 発光（アトラク プロップ ...
公式の 1/1レプリカマスク完成品 レプリカ 発光（アトラク プロップ ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru