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- 1/1サイズ レプリカマスク アトラクレプリカ
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商品詳細
1/1プロップサイズのレプリカマスクです。両目とヒタイのエンブレムが発光する電飾タイプのマスクです。マスクはFRP素材です。両目は厚みのあるペット系クリアパーツです。こちらはヒタイの両脇の細いスリットで視界が確保されています（視界は狭いです）。目の発光には大型LEDを使用しています。電源は3Vリチウム電池×2個のスイッチ付き電池ホルダーを使用しています。電池交換も容易です。アトラクからのレプリカなので良いかたちのマスクだと思います。
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