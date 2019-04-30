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【美品】YVES SAINT LAURENT イヴ・サンローランベルト(36
商品番号 E82529546235
商品名

【美品】YVES SAINT LAURENT イヴ・サンローランベルト(36
ブランド名 サンローラン
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【美品中古】YVESSAINTLAURENTイヴ・サンローラン　ベルト(36サイズ)15年前のイヴ・サンローランのベルトです。ボリュームのあるゴールドのバックルと、ツイードのベルトが可愛いいです！男女問わずにお使いいただけます。(^^)女性の使用は、サイズが長いため、長さを直していただくとよいと思います。①2006年イヴ・サンローラン直営店にて65000円で購入→ブランド番号はベルトの裏側に刻印されてます。166785・214351②サイズウエスト82〜90cm(90cm=36サイズ)バックル縦：約11cm横：約7cmベルト全長：約100cm幅　：約3.8cmピッチ幅：約2.5cm（全3穴）③素材バックル→真鍮(かなり重量感があります)ベルト→裏はレザー、表はツイード②商品状態バックル→ビンテージ加工のマットな素材で状態は良いです。ベルト→裏のレザーが若干のキズ、使用によるヨレあり。表のツイードはかなり綺麗です。シワのあるものはスチームアイロンしてなるべく綺麗な状態でお渡しいたします。（╹◡╹）自宅保管になりますので、申しわけございませんが、写真をご参考に、神経質な方はご遠慮くださいませ。【ご購入される方へ】ご購入される際は、なるべく、ご購入前にコメントをお願いいたします。(中古品等の為、即購入は説明文を必ずお読みになってからでお願いします。)気持ちの良いお取引を心掛けております。どうぞよろしくお願いいたします。（╹◡╹）#YVESSAINTLAURENT#イヴ・サンローラン　#ベルト#ツイード
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