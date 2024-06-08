ビアベリー　ハッチバック　プエブログリージョ

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プロフ必読 フリースピリッツ公式サイトにて購入したビアベリーのハッチバックになります。 使用期間は1年ほどで、プエブロレザーの為外側はすでに経年変化済みです。部屋の照明のせいで実物より全体的に明るい色に見えますが写真よりも深い茶色よりのグレージュならではのお色味になっています。 特に内側の経年変化していないところが何度撮影しても明るい緑に見えてしまう為、グリージョのカラーを知らない方はネット等でプエブロ グリージョと検索していただけますと実際の色味がわかると思います。購入後に返品は対応しておりませんので、中古品にご理解ある方のみご購入ください。今のところ値下げも考えておりませんので、値下げコメントはお控えください。freespiritsフリスピ BEERBELLY財布形···二つ折り