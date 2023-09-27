ユニクロ ベルト レザー 本革 ビジネス カジュアル スタッズ　メンズ レディー

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商品詳細
新品未使用品ですが、タグ等はありませんので、ご了承くださいサイズ→フリーカラー→ブラック詳しい素材やカラー、サイズは写真でご覧ください。※素人の自宅保管ということをご理解ください。※購入前にコメントな頂けると幸いです。※採寸や状態については、誤差、個人差による違いがあることをご理解ください。※写真は極力現物と同じ見え方で撮っておりますが、素人撮影ということをご理解ください。※所用により発送が遅れる場合がありますが、その際はご連絡いたします。#メンズ#レディース ワイド スリム ビッグ シャープ
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