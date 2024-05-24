ほぼ未使用✨ボナベンチュラ　L字　財布　ネイビー

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ご覧頂きありがとうございます！ご希望の価格がございましたら、コメント欄よりご提示ください。対応できる範囲にて極力お値引き対応させて頂きます。=============================◇ブランドBONAVENTURAボナベンチュラ◇アイテムBONAVENTURAL字 コンパクト 財布ノブレッサL字ジップウォレット高級 キャッシュレス 薄い財布 開運◇サイズ・縦：9.3cm・横：10.5cm・幅：1cm・重さ：50g ◇素材・素材：ノブレッサレザー(高級牛本革)・内側素材：イタリアンスムースレザー◇仕様・ガラスコーティング加工・L字開閉式・小銭収納スペース×1・カードポケット×4◇カラーネイビー◇定価37800円◇状態購入しましたが、ほぼ使用せずでした。目立つ傷汚れや使用感なく大変きれいな状態です。【S】N:未使用品。S:ダメージや使用感がほぼないきれいな商品。A:多少の使用感があるが、目立つ汚れやダメージなし。B:多少の使用感、小汚れやダメージあり。C:使用感、目立つ汚れやダメージあり。D:ジャンク品。◇付属品なし◇その他※タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。【BONAVENTURA】ボナベンチュラ（BONAVENTURA）はヨーロピアンレザーの最高峰ペリンガー社のレザーを採用し、素材と製法にこだわり抜いた革製品ブランド。ブランドが常に大切にしているのは、美と機能性の共存。ヨーロッパ最高級の素材と細やかな感性から紡ぎだされるデザインとの融合がBONAVENTURAのアイデンティティとなっています。「身近なものを上質なものに変えられたら、いつもより幸せを感じられる。」その幸せを創造する存在でありたいという願いが、イタリア語で「幸福」を意味する『BONAVENTURA』という名前にこめられています。