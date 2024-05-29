極美品　ブルガリ　長財布　メンズ　レディース　人気ブランド　ラウンドファスナー

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⭕24時間以内に発送させて頂きます⭕※数日で売れない場合は削除させて頂きます※ご来店誠にありがとうございます。AKAHAIが運営する格安高品質ブランド品専門店です。ベテランスタッフによる真贋鑑定をしっかりと行っておりますので確実な正規品のみ出品しております。どうぞ安心してお買い求め下さいませ。革の質感、ボタンなど金具の素材や刻印、糸の縫い目、製造番号など細部に至るまで完璧な鑑定作業を行っております。●定番の超人気デザインです●状態を考えてもかなりお買い得かと思います●付属品無しの為格安出品ですブランド名： BVLGARIブルガリサイズ:横19cm 縦9.5cm 奥行き3cm色:黒 ワインレッド バイカラー購入先：業者オークション付属品：無し●商品状態●外観:新品未使用品と比べると使用感は少しあり ますが、目立つダメージは無く綺麗です。気になる角スレもありません。内観:目立つダメージ無く綺麗です小銭入れ:少しシワがありますがとても綺麗ですファスナー:問題なくスムーズに開閉します。●その他コメント●BVLGARIらしい上品なデザインです。高級感のある人気カラーですルイヴィトンやグッチも出品します。スーツやバッグ、パーカー、アウターなど新品未使用品や中古美品を中心に出品させて頂きます✨まとめ売りであればお値引きもより一層頑張らせて頂きますm(__)mどうぞお気軽にコメント下さいませ。メンズ長財布レディース長財布ラウンドファスナー長財布ジップアラウンドウォレットカラー...ブラック柄・デザイン...無地財布形...長財布素材...本革