New Era✖️YOJI YAMAMOTO

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商品詳細
NeweraとヨウジヤマモトとのコラボTシャツ色 ブラック状態 美品(着用回数1,2回)着丈 約79㎝身幅 約57㎝着用後畳んで、クローゼットで保管していました！畳ジワなどありますが、美品になります！2XLは人気で希少サイズです！よろしくお願い致します！※購入前にコメントよろしくお願い致します！
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