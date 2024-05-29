New Era✖️YOJI YAMAMOTO

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NeweraとヨウジヤマモトとのコラボTシャツ色 ブラック状態 美品(着用回数1,2回)着丈 約79㎝身幅 約57㎝着用後畳んで、クローゼットで保管していました！畳ジワなどありますが、美品になります！2XLは人気で希少サイズです！よろしくお願い致します！※購入前にコメントよろしくお願い致します！