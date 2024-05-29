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New Era✖️YOJI YAMAMOTO
商品番号 H33556583541
商品名

New Era✖️YOJI YAMAMOTO
ブランド名 ヨウジヤマモト
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NeweraとヨウジヤマモトとのコラボTシャツ色　ブラック状態　美品(着用回数1,2回)着丈　約79㎝身幅　約57㎝着用後畳んで、クローゼットで保管していました！畳ジワなどありますが、美品になります！2XLは人気で希少サイズです！よろしくお願い致します！※購入前にコメントよろしくお願い致します！
http://narcologia.ru/goods/septet978619.html
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